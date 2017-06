Immers vertrekt door familieomstandigheden bij Club Brugge

14:07 – Vanwege familieredenen vertrekt Lex Immers bij Club Brugge. Na overleg gaan beide partijen uit elkaar. De 31-jarige Hagenees keert terug naar Nederland. Zijn verblijf in België blijft zo beperkt tot een half seizoen. Zijn verbintenis in de havenstad liep nog een jaar door.



"Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge. Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme club. Omwille van familieomstandigheden kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan", licht Immers toe op de website van de Belgische topclub.



De oud-speler van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord is transfervrij op te pikken. "De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen ."



Club Brugge nam hem afgelopen winter transfervrij over van Cardiff. Immers speelde zestien wedstrijden voor Belgen, waarin hij een keer trefzeker was.