Excelsior legt Messaoud vast: "Altijd contact gehouden"

15:05 – Excelsior heeft Ali Messaoud voor de komende twee seizoenen vastgelegd. De Kralingers nemen hem over van FC Vaduz uit Liechtenstein. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor het gedegradeerde NEC.



"Ik heb een paar gesprekken met trainer Mitchell van der Gaag gehad en zijn visie en manier waarop hij Excelsior wil laten voetballen, spreken mij enorm aan", zegt Messaoud op de website van Excelsior. "In de vorige zomer heb ik al met hem gesproken, maar toen wilde de club mij nog niet verhuren. Ik heb wel altijd contact gehouden en ik ben blij dat het er nu wel van is gekomen."



Familieomstandigheden zijn de belangrijkste reden voor Messaoud om definitief terug te keren naar Nederland. "Mijn vader is in april overleden en mijn moeder heeft het daar nog steeds enorm moeilijk mee. Mijn familie is alles voor mij en daarom wil ik er voor haar zijn. Het afgelopen half jaar speelde ik voor NEC en nu wilde ik graag definitief terugkeren naar Nederland. Zij is daar ook heel blij mee. Er waren verschillende clubs geïnteresseerd, maar de keuze voor Excelsior is de beste voor mij."



Messaoud kwam in het verleden ook uit voor Willem II en AZ.