Beugelsdijk maakt zich zorgen: "Dit is niet eredivisiewaardig"

22:12 – De huidige selectie van ADO Den Haag is niet goed genoeg voor de Eredivisie, vindt Tom Beugelsdijk. De cultheld van de club vindt dat er nog meerdere versterkingen nodig zijn om een jaar op het hoogste niveau goed door te komen.



ADO versterkte zich vooralsnog alleen met verdediger Nick Kuipers. "Er moét wat bijkomen", zegt Beugelsdijk dan ook tegen De Telegraaf. "Dit is nog niet eredivisiewaardig. Natuurlijk heb ik er vertrouwen in. Er moet wat bijkomen dat is duidelijk en dat wordt ook gezegd en dat gaat ook gebeuren. Het is nu moeilijk om te zeggen waar we om gaan spelen dit jaar, dat ligt er ook aan welke spelers en gaan komen. De doelstelling is nog niet uitgesproken. Dat ligt aan het bestuur en daar moeten we het nog over hebben."



Trainer Alfons Groenendijk maakt zich nog geen grote zorgen. "Ik weet dat de mensen binnen de club er alles aan doen. Dat is voor mij belangrijk", reageert hij.