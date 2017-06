Sevilla en Inter akkoord, Banega gaat terug naar Spanje

22:32 – Na één seizoen in Italië staat Éver Banega alweer voor een terugkeer in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla maakt dinsdagavond bekend dat de club een principeakkoord heeft bereikt met Internazionale, dat de middenvelder vorige zomer juist overnam van Sevilla.



Sevilla bericht dat Banega voor drie seizoenen zal tekenen zodra de medische tests achter de rug zijn. In Milaan kende de Argentijn een redelijk seizoen (zes goals, acht assists) maar hij opteert nu dus voor een terugkeer bij de club waar hij in de periode daarvoor furore maakte. De international werd in twee seizoenen bij Sevilla razend populair en hoopt nu wederom succes te hebben in Andalusië.



Banega had in Milaan nog een verbintenis tot 2019, maar gaat dat contract dus niet uitdienen.