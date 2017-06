Heerenveen stalt doelman na VVV-verhuur bij Go Ahead

10:40 – Maarten de Fockert wordt andermaal een seizoen door sc Heerenveen uitgeleend aan een andere club. De 22-jarige keeper verkast op huurbasis naar Go Ahead Eagles, dat dit nieuws officieel aangekondigd heeft. Afgelopen seizoen keepte De Fockert nog bij VVV-Venlo.



De Fockert keepte vorig seizoen dertien duels voor VVV, waar hij zijn plaats op een gegeven moment moest afstaan aan Delano van Crooy. Het jeugdproduct van Feyenoord wordt nu dus weer verhuurd. Dat dit bij de Eagles gebeurd, is een bewuste keuze. "Twee redenen waren daarbij het belangrijkst. Eén: ik ken Go Ahead Eagles als een geweldige club met een mooie aanhang. De andere reden is de echt uitstekende gesprekken die ik heb gehad met Leon Vlemmings, Dennis Bekking en keeperstrainer Sjoerd Woudenberg", zegt De Fockert op de website van Go Ahead.



Sinds 2014 staat De Fockert onder contract bij Heerenveen, maar heeft hij dus nog geen uitzicht op een prominente rol bij het eerste elftal. Vandaar dat de Friezen hem vlieguren laten maken in de Jupiler League. "We zijn blij voor Maarten dat hij volgend seizoen voor een huurperiode naar Deventer kan. We zijn van mening dat dit voor Maarten de beste manier is om aan spelen toe te komen en wensen hem daarbij veel succes", aldus technisch manager Gerry Hamstra op de Heerenveen-site