Achahbar naar NEC, PEC gaat stopper zoeken na exit duo

15:06 – Anass Achahbar wordt door PEC Zwolle aan NEC uitgeleend, met een optie tot koop. De spits, die een zeer teleurstellend debuutseizoen kende in Zwolle, hoopt in Nijmegen weer tot bloei te kunnen komen. Het gaat om een mondeling akkoord tussen beide partijen.



Achahbar is niet de enige speler die PEC Zwolle deze transferperiode (tijdig) wil slijten. Ook Thanasis Karagounis en Hervin Ongenda staan op de nominatie om te vertrekken. Bij beide spelers is er al genoeg beweging, zo weet FCUpdate.nl.



Als Achahbar, Karagounis en Ongenda vertrokken zijn, dan wil PEC Zwolle nog een extra zomeraanwinst presenteren. De focus ligt op dit moment nog op het drietal spelers dat elders speelminuten moet gaan maken. Als dat gebeurd is, zal PEC Zwolle zeker nog gaan kijken naar versterkingen voor haar elftal. De focus ligt dan in eerste instantie op de positie van linker centrale verdediger.



PEC Zwolle haalde tot dusver vijf aanwinsten naar het MAC3PARK Stadion: Erik Bakker, Piotr Parzyszek, Dico Koppers, Younes Namli en Diederik Boer. Daarnaast werd Bas van Wijnen overgeheveld vanuit de beloften.