Officieel: Karsdorp tekent voor vijf seizoenen bij AS Roma

18:08 – Rick Karsdorp vertrekt bij Feyenoord. De verdediger maakt de overstap naar AS Roma waar hij zijn handtekening zet onder een vijfjarig contract. De Italiaanse club betaalt veertien miljoen euro aan de Rotterdammers. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen naar negentien miljoen euro.



Bij Feyenoord was Karsdorp nog in het bezit van een contract tot medio 2021. Voor Feyenoord is het vertrek van de vleugelverdediger de duurste uitgaande transfer ooit. "We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden. Voor Rick is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes", aldus technisch directeur Martin van Geel.



Karsdorp doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde drie jaar in het eerste elftal. Hij kwam daar tot 101 officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was. "AS Roma is een mooie stap vooruit voor mij. Ik kijk er enorm naar uit en hoop al mijn dromen waar te kunnen maken. Ik weet dat ik nog heel veel kan verbeteren en dat hoop ik hier te kunnen doen", zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever.



Voor AS Roma is Karsdorp de tweede versterking van deze zomer die uit de Eredivisie afkomstig is. Eerder werd namelijk Héctor Moreno overgenomen van PSV. Karsdorp wordt bij de Italiaanse topclub ploeggenoot van Kevin Strootman.