FC Utrecht nipt langs Jodan Boys, Heerenveen boekt zege

22:35 – FC Utrecht boekte woensdag de eerste oefenzege van het seizoen. Eenvoudig was het niet voor de nummer vier van de Eredivisie, want er werd met gewonnen met 3-2 van Jodan Boys. Spits Simon Makienok was in zijn eerste wedstrijd direct trefzeker.



FC Utrecht kwam op Sportcomplex Zoudenbalch zelfs op achterstand. Zakaria Labyad zorgde er kort voor rust voor dat de stand weer gelijk werd getrokken. Nick Venema maakte in de tweede helft de 2-1 en vanaf de stip zorgde Makienok voor de derde Utrechtse treffer. Jodan Boys deed nog wel iets terug, maar de gelijkmaker viel niet meer.



Heerenveen

Ook sc Heerenveen heeft de eerste zege van het seizoen binnen. De ploeg van Jurgen Streppel nam het op tegen Regioteam Súdwest Fryslân. Het werd uiteindelijk 0-5. Joost van Aken zorgde na tien minuten voor de openingstreffer. Dankzij Tristan Borges, Jordy Bruijn en Caner Cavlan werd de score vervolgens uitgebreid naar 0-4. Aankoop Daniel Høegh bepaalde vervolgens de eindstand op 0-5.