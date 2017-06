Chili naar finale na heldenrol Bravo in strafschoppenserie

22:46 – Chili heeft de finale van de Confederations Cup bereikt na een ware slijtageslag. Na 120 minuten spelen was er nog niet gescoord in Kazan en dus moesten er strafschoppen aan te pas komen. Daarin toonde doelman Claudio Bravo zich de held. Hij stopte drie Portugese strafschoppen achter elkaar.



De halve finale tussen Portugal en Chili beloofde vooraf een interessante strijd, maar de doelpunten bleven uit. Beide ploegen bleken zeer aan elkaar gewaagd en er waren dan ook mogelijkheden over een weer. Chili kreeg de eerste grote kans, maar Rui Patricio bracht redding op de inzet van Eduardo Vargas. Even later had Bravo op zijn beurt antwoord op een schot van Cristiano Ronaldo.





Na negentig minuten zonder doelpunten was Chili in de extra tijd duidelijk de sterkste ploeg. In één aanval slaagden Arturo Vidal en Martin Rodriguez er in om zowel de paal als de lat te raken. Ook leek de ploeg kans te maken op een strafschop toen Silva onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Zowel de scheidsrechter als de videoarbitrage zag er echter geen penalty in.



Daardoor moesten er strafschoppen aan te pas komen. De eerste strafschop van Ricardo Quaresma werd gepakt door Bravo en de doelman presteerde het daarna nog twee keer. Ook op de inzet van João Mourinho en Nani bracht hij redding. Omdat Vidal, Charles Aránguiz en Alexis Sánchez wel raak schoten, was de finaleplaats een feit.



Zondag staat de finale van de Confederations Cup op het programma. Daarin treft Chili de winnaar van de wedstrijd tussen Duitsland en Mexico. Dat duel wordt donderdag afgewerkt.