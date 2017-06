Santos zegt uitschakeling niks: "Soms ben je de held, soms niet"

0:00 – Fernando Santos baalt van het feit dat Portugal is uitgeschakeld op de Confederations Cup, maar vindt niet dat zijn ploeg slecht voor de dag kwam tegen Chili. De bondscoach benadrukte dat strafschoppen altijd een loterij zijn en de nederlaag zegt hem dan ook weinig in aanloop naar het WK van 2018.



"We hadden ons goed voorbereid op het spel van Chili, maar dat gold andersom ook. Daardoor was de wedstrijd eigenlijk continu in evenwicht", analyseerde Santos na afloop tijdens de persconferentie. "Wij waren het eerste kwartier de bovenliggende partij, maar daarna kwam Chili een stuk beter in de wedstrijd. Beide ploegen hadden goede kansen. Dit is wat je krijgt als twee goede, aan elkaar gewaagde teams tegen elkaar spelen", verklaarde hij het gebrek aan doelpunten.



In de verlenging was het vooral Chili dat aanspraak maakte op de overwinning. Op de Confederations Cup mogen clubs in de verlenging voor het eerst een vierde wissel doorvoeren. Daar was Santos blij mee. "Ik probeerde met enkele wissels om de frisheid weer terug te krijgen in het team", zegt de bondscoach, die nu een strijd om de derde of vierde plek wacht met Portugal. "Deze jongens waren de helden van het EK en vandaag hadden we het net niet. Soms ben je de held en soms ook niet."