Vitesse hekelt ticketverdeling: "Figurant op eigen feest"

7:56 – Vitesse is allerminst te spreken over de definitieve verdeling van de tickets voor de strijd om de Johan Cuijff Schaal tegen Feyenoord, die zich op 5 augustus afspeelt in De Kuip. De bekerhouder uit Arnhem mag slechts 1.200 kaartjes verkopen aan de eigen aanhang. Dat vindt algemeen directeur Joost de Wit schrikbarend.



"Met 1.200 fans dient Vitesse als bekerwinnaar als figurant op het eigen feest en dat van kampioen Feyenoord", laat De Wit vol onvrede optekenen in De Telegraaf. "Om het nog pijnlijker te maken heeft de lokale driehoek in Rotterdam onze supporters een verplichte buscombi opgelegd. Zelfs als we met Vitesse op bezoek gaan bij Feyenoord voor de competitie hebben onze fans die verplichting niet", bromt de bestuurder van Vitesse.



De KNVB heeft voor de 2017-editie van het duel om de JC Schaal gewijzigd dat de wedstrijd 'gegeven' is aan de regerend kampioen, in dit geval dus Feyenoord. "Omdat de Amsterdam ArenA niet ieder jaar was uitverkocht voor die wedstrijd. Maar je moet niet willen dat wij als bekerwinnaar – de eerste prijs van Vitesse in 125 jaar – als een veredelde oefenpartner van Feyenoord opdraven", spreekt De Wit duidelijke taal.



Vitesse heeft geprobeerd om meer toegangsbewijzen voor Vitesse-fans los te weken, maar slaagde (vooralsnog) niet in zijn missie. "Omdat de KNVB Feyenoord heeft aangewezen als organisator van de Johan Cruijff Schaal benadert Rotterdam de wedstrijd als een competitieduel. En aangezien de wedstrijd pas in april is aangemeld bij de gemeente en 5 augustus in de vakantieperiode valt, heeft de politie van Rotterdam met onderbezetting te maken en vandaar de buscombi."



De Wit was met andere clubdirecteuren min of meer betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe opzet van de eerste prijs van het seizoen. "Nou, die besluitvorming van de KNVB ging op bepaald amateuristische, onzorgvuldige wijze", zegt De Wit, die in zijn ogen 'alleen kon meepraten' en vervolgens het besluit moest aanhoren. Hoewel Vitesse hoopt dat het nog meer (2.500 tot 4.000) kaarten kan regelen en de club zich hard zal blijven maken voor een eerlijkere ticketverdeling, laat hij zich uiterst kritisch uit over de nationale voetbalbond. "Voor ons als Vitesse gaat dit trouwens meer dan over de Cruijff Schaal alleen; dit gaat over de relatie club-KNVB, iets wat de laatste tijd vaker ter discussie staat."