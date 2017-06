Vitesse-fans reageren ook: "De dupe van een haastklus"

9:26 – In navolging van Vitesse zelf heeft ook de supportersvereniging van de Arnhemse eredivisieclub gereageerd op de feiten dat de bekerhouder slechts 1.200 kaarten krijgt voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord op 5 augustus en dat de fans verplicht met een buscombi naar dat duel moeten. Dit is in het verkeerde keelgat geschoten bij de fans van Vitesse.



De supportersvereniging betreurt het dat de KNVB pas zeer laat besloten heeft om de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal te verplaatsen naar het stadion van de kampioen en noemt het een blunder dat de Rotterdamse politie pas medio april te horen kreeg dat het duel verplaatst zou worden. Daardoor is er niet genoeg capaciteit om op 5 augstus een breder opgezet voetbalfeest in goede banen te kunnen leiden. De KNVB stelt dat de clubs gehoord zijn bij de wijziging, maar daar zijn de clubs het zelf niet mee eens. Zoals Vitesse liet weten, mocht de club 'alleen meepraten' en kon het later alleen maar het besluit aanhoren.



"Van een collectief overleg, laat staan een akkoord is dus geen sprake. De statutair noodzakelijke formele wijziging van het reglement moet nog plaatsvinden. Kortom: Vitesse-supporters worden de dupe van een in meerdere opzichten slecht voorbereide haastklus", zo klinkt het in een statement van de supportersvereniging van de club uit Arnhem. De fans probeerden meermaals meer kaarten te forceren. "De enig overgebleven directeur van de KNVB Jean-Paul Decossaux had echter niet het fatsoen te reageren op het aan hem persoonlijk gerichte verzoek om een reactie. Het bleef opnieuw stil vanuit Zeist."



Vitesse-directeur Joost de Wit ondernam ook tevergeefs meerdere pogingen om meer kaarten los te weken. En dat terwijl KNVB-directeur Gijs de Jong beloofde dat 'de bekerwinnaar op minimaal net zo'n gastvrije en toegankelijke manier ontvangen zou worden als clubs bij de vorige edities van de Johan Cruijff Schaal'. Dat is niet gebeurd, benadrukken de fans van Vitesse. "De SV moet concluderen dat de voetbalbond als organisator van de wedstrijd om de JC-schaal, met loze woorden en valse beloftes andermaal een bok schiet."



De supportersvereniging heeft er bewust voor gekozen om geen buscombi-boycot te initiëren, zodat goedwillende fans alsnog kunnen gaan. "Wel geven wij een negatief advies. Bovendien wil de SV de mogelijkheid hebben om in Rotterdam een duidelijk protest te laten horen richting organisator KNVB over deze absurde gang van zaken", klinkt het verder. "De SV oriënteert zich tot slot op mogelijke juridische stappen. De huidige situatie willen wij graag laten toetsen aan het gelijkheidsbeginsel dat voorwaardelijk is voor deze bijzondere wedstrijd. Niet alleen in het belang van Vitesse maar ook in het belang van andere clubs die de komende jaren het slachtoffer kunnen worden van deze gang van zaken. Supportersverenigingen van andere BVO's worden dan ook uitgenodigd zich bij ons te voegen."