Mexicaan tweet nog elke dag over duikelpartij Robben

15:30 – Nog steeds is José Luis Mercado verbouwereerd over het feit dat Mexico in de achtste finales van het WK 2014 ten onder ging tegen het Nederlands elftal. En dan vooral de manier waarop. De Mexicaan tweet namelijk nog elke dag over de duikeling van Arjen Robben.



Exact drie jaar geleden schoot Klaas-Jan Huntelaar het Nederlands elftal in extremis naar de laatste acht op het WK. De spits benutte de strafschop die werd gegeven na een val van Robben in de toegevoegde tijd. Veel Mexicanen waren echter van mening dat de vleugelspeler bewust naar de grond was gegaan.



De frustratie bij de Mexicanen zit heel diep, blijkt wel uit het Twittergedrag van Mercado. Sinds de vermeende schwalbe van Robben stuurt hij elke dag een tweet met de tekst 'no ere penal' ('het was geen penalty') de wereld in. De tekst is telkens gericht aan de KNVB, de Mexicaanse bond, de FIFA en Arjen Robben.





De KNVB heeft op ludieke wijze gereageerd op de tweet van de Mexicaan: