Riedewald: "Waarschijnlijk blijf ik gewoon bij Ajax"

Jairo Riedewald acht de kans groot dat hij ook komend seizoen in Ajax-shirt speelt. Onder Marcel Keizer hoopt de verdediger annex middenvelder meer speeltijd te krijgen. Hij heeft in ieder geval vertrouwen in de samenwerking met de voormalig Jong Ajax-coach.



In gesprek met AT5 stelt Riedewald dat zijn toekomst waarschijnlijk in Amsterdam ligt. Onder Peter Bosz moest hij het doen met een reserverol, maar met de komst van Keizer komen er ook nieuwe kansen. "Het is moeilijk om nu al te zeggen, maar hoe het er nu naar uitziet blijf ik gewoon."



Voor veel jongens is Keizer geen onbekende. Zo werkten Justin Kluivert en Donny van de Beek al met hem samen bij de beloften. "Hij is een goede trainer. Bij Jong Ajax heb ik mooie dingen met hem meegemaakt", zegt de aanvaller. Ook Van de Beek verwacht een goede samenwerking. "Ik verwacht dat het goed gaat lopen. Net als Bosz is het een aanvallend ingestelde trainer. Ik heb er vertrouwen in."