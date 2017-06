Löw blij met jonge talenten: "Snel een eenheid gevormd"

23:08 – Joachim Löw prees zijn jonge team nog maar eens na het behalen van de finale van de Confederations Cup. De bondscoach gokte erop om de grote namen thuis te laten en dat blijkt tot nu toe een goede keuze. De Duitse talenten wonnen donderdagavond met 4-1 van Mexico.



Voor Duitsland is het de eerste keer dat de finale van de Confederations Cup wordt bereikt. Löw had dat vooraf niet als vanzelfsprekend gezien. "Natuurlijk hoop je altijd dat je de halve finale en de finale bereikt. Maar je kunt er niet op rekenen", zegt de bondscoach tijdens de persconferentie na afloop. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Direct vanaf de aftrap lieten we zien dat we er vol voor gingen."



De uitstekende start van de jonge 'Mannschaft' zorgde voor een 2-0 voorsprong binnen tien minuten. Leon Goretzka was met twee doelpunten de uitblinker. "Hij is in goede vorm", stelt Löw, die de winst op Mexico ook vooral een teamprestatie noemde. "In korte tijd zijn we een hecht team geworden, we vormen echt een eenheid."