Matavz blij met Eredivisie: "Vitesse heeft veel moeite gedaan"

29 juni 2017 – Tim Matavz keert terug in de Eredivisie om bij Vitesse te gaan spelen. De Sloveen is blij met die stap en zegt dat hij direct een goed gevoel had bij de club uit Arnhem. Vitesse deed namelijk de nodige moeite om hem los te weken bij het Duitse FC Augsburg.



"Het is goed om weer terug te zijn in Nederland. Vitesse heeft grote inspanningen gedaan om mij te halen", zegt de spits in gesprek met Vitesse TV. "Het voelde goed en we hebben heel prettige gesprekken gehad." Matavz moet in Arnhem Ricky van Wolfswinkel gaan opvolgen. De naar FC Basel vertrokken spits laat een flinke erfenis achter. "Hij heeft afgelopen seizoen heel goed gepresteerd. Ik hoop dat te kunnen evenaren."



Volgens Matavz ligt het spel van Vitesse hem in ieder geval al goed. "Ze spelen aanvallend voetbal en als spits is dat fijn. De afgelopen jaren heb ik de Eredivisie zeker nog gevolgd, met name mijn oude clubs FC Groningen en PSV", aldus de Sloveen, die vrijdag bij de training aansluit.