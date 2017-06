Clement hoefde niet weg: "Ik kies hiermee voor mezelf"

0:01 – Pelle Clement komt vanaf volgend seizoen uit voor het Reading FC van Jaap Stam. De 21-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen jaar voor Jong Ajax, maar tekende voor drie jaar bij de Championship-club. Toch viel het afscheid in Amsterdam hem zwaar.



Donderdag nam Clement op De Toekomst afscheid van zijn voormalig ploeggenoten. "Dat vond ik niet zo makkelijk", zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Ik lach nu een beetje als een boer met kiespijn. Ik ben blij, maar het doet ook pijn om hier weg te gaan na elf mooie jaren. Ik wilde graag bij het eerste elftal betrokken zijn. Natuurlijk kan dat ook in de Eredivisie, maar deze stap vind ik mooier."



Volgens Clement is het zeker niet zo dat hij van Ajax op zoek moest naar een andere club. "Dit is een grotere uitdaging. Voor zowel mijn carrière als voor mij als mens. Bij Ajax had ik niet de garantie dat ik in het eerste elftal kon spelen. Ze wilden me niet weg hebben, maar hiermee kies ik voor mezelf", besloot de middenvelder.