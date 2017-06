Utrecht-stopper Leeuwin na training geschept door scooter

14:17 – Er heeft zich vandaag (vrijdag) een opmerkelijk incident afgespeeld bij FC Utrecht. Na de trainingssessie op Sportcomplex Zoudenbalch werd Ramon Leeuwin geschept door een scooter, die nogal hard langs het trainingsveld reed.



Utrecht meldt via de officiële kanalen dat Leeuwin bij het verlaten van het trainingsveld aangereden werd door een scooter. De 29-jarige Amsterdammer bleef even op de grond liggen en is toen, bij kennis, per ambulance naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht vervoerd.



"De scooterrijder is na een korte achtervolging staande gehouden door spelers en supporters van FC Utrecht en vervolgens overgedragen aan de politie", meldt Utrecht verder.