Heracles Almelo slaat fraaie slag met komst Monteiro

14:23 – Heracles Almelo heeft op deze vrijdag uitstekende zaken gedaan op de transfermarkt. De eredivisionist uit Almelo heeft de transfer van Jamiro Monteiro in kannen en kruiken gestoken. De 23-jarige middenvelder wordt overgenomen van SC Cambuur, waar hij afgelopen seizoen een van de dragende spelers was.



Heracles meldt via de officiële clubkanalen dat de international van Kaapverdië een contract voor drie seizoenen getekend heeft, met een optie voor een extra jaar. De Rotterdammer met Kaapverdische roots is voormalig jeugdspeler van Sparta Rotterdam en heeft ook een verleden bij FC Dordrecht, Hansa Rostock en FC Anker Wismar.



Sinds 2015 speelde de middenvelder bij Cambuur, waar Henk de Jong hem liet debuteren in de Eredivisie. Deze coach zei onlangs al tegen FCUpdate.nl dat Monteiro toe was aan een stap hogerop. "Monteiro is een multifunctionele middenvelder, die zowel achteruit als naar voren kan spelen. Dat laat hij in de wedstrijden ook altijd zien. Hij is een échte voetballer, waarvoor je als supporter naar het stadion gaat", sprak De Jong.



Heracles heeft de slag om Monteiro dus gewonnen. "Ik had na het seizoen een gesprek bij Heracles Almelo. Dat gesprek met directeur Nico-Jan Hoogma en trainer John Stegeman verliep heel positief. Ik heb een goed gevoel bij de club en de manier van spelen: graag vooruit willen en durven te voetballen. Dat past bij mij, dus het gevoel is uitstekend", zegt Monteiro op het digitale onderkomen van de Heraclieden. Op vrijdag 7 juli voegt hij zich bij de Almelose selectie.



Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma weet dat Heracles een gewilde speler aan boord heeft gehaald. "Met Jamiro hebben we een zeer talentvolle speler uit de Jupiler League binnengehaald. Het afgelopen seizoen heeft hij bij Cambuur een uitstekend seizoen gedraaid. Bij ons krijgt hij de kans zich verder door te ontwikkelen", stelt Hoogma, die eerder deze zomer al Dario van den Buijs, Bart van Hintum, Paul Gladon, Dries Wuytens en Harm Zeinstra aantrok.