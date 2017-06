Cambuur strikt nieuwe doelman na vertrek van Zeinstra

18:09 – Jesse Bertrams is de nieuwe doelman van SC Cambuur. De Leeuwarders nemen hem transfervrij over van het Belgische Lommel United. Cambuur zocht een nieuwe keeper na het vertrek van Harm Zeinstra naar Heracles Almelo.



De 22-jarige Bertrams was bij Lommel eerste keus. Eerder keepte hij drie seizoenen voor Jong PSV. Bertrams genoot in Eindhoven ook zijn jeugdopleiding. Cambuur legde hem voor een seizoen vast, met daarbij een optie voor een extra jaar.



"Jesse heeft afgelopen seizoen alles gespeeld op het tweede niveau van België en daar laten zien hoe betrouwbaar en talentvol hij is", zegt technisch directeur Gerard van den Belt op de website van Cambuur. "Met Pieter (Bos red.) en Jesse hebben we nu twee sterke keepers die onderling mogen uitmaken wie de eerste doelman wordt."



Cambuur versterkte zich eerder met aanvaller Alvin Daniëls (FC Dordrecht) en middenvelder Jurjan Mannes (FC Emmen). Beiden kwamen ook transfervrij naar Leeuwarden.