Leeuwin moet na aanrijding trainingskamp met Utrecht missen

18:27 – Ramon Leeuwin is met een hersenschudding ontslagen uit het ziekenhuis, maar moet het trainingskamp met FC Utrecht laten schieten. De verdediger werd vrijdagmiddag aangereden door een scooter. Utrecht meldt via de officiële kanalen dat het naar omstandigheden goed gaat met hun speler.



Naast de hersenschudding liep Leeuwin ook enkele zware kneuzingen op. Daarom moet hij de komende dagen absolute rust houden en gaat het trainingskamp aan hem voorbij. De selectie van Utrecht vertrekt dit weekend naar Oostenrijk om zich daar verder voor te bereiden op het nieuwe seizoen.



Leeuwin werd op Sportcomplex Zoudenbalch aangereden door een scooter. Meerdere media melden dat deze gestolen was en dat de bestuurder van de scooter vluchtte voor een agent. Leeuwin werd na de aanrijding per ambulance overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De bestuurder van de scooter is na een korte achtervolging aangehouden.