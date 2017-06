Milan slaat weer toe: Borini wordt gehuurd van Sunderland

18:46 – AC Milan blijft zich roeren op de transfermarkt. De Italianen huren Fabio Borini van Sunderland. De huurovereenkomst bevat ook een optie tot koop. Voor de Rossoneri is de komst van de spits alweer de vijfde versterking voor het nieuwe seizoen.



Met de beklonken deal keert de 26-jarige Borini terug in zijn vaderland. In Italië speelde hij ook voor Parma en AS Roma, maar speelde grotendeels in de Premier League. Aan het begin van zijn carrière stond Borini onder contract bij Chelsea, dat hem verhuurde aan Swansea. Na een terugkeer in Italië speelde hij voor Liverpool en Sunderland. Bij Sunderland maakte Borini in 24 competitiewedstrijden slechts 2 doelpunten, maar had hij ook wekenlang last van een blessure.



Milan kan de huurling ook gebruiken op de flanken. Met André Silva van FC Porto haalde de achttienvoudig landskampioen al een spits. Ook Mateo Musachhio (Villarreal), Ricardo Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg) en Franck Kessié (Atalanta) kwamen al naar de modestad.