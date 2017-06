Roda strikt Jurjus als vervanger voor Van Leer

19:15 – PSV stalt Hidde Jurjus komend seizoen bij Roda JC. De Limburgers huren de 23-jarige doelman voor een jaar. Jurjus sluit per direct aan bij zijn nieuwe club. Roda heeft hem aangetrokken als opvolger van Benjamin van Leer, die vertrok naar Ajax.



Jurjus verruilde een jaar geleden De Graafschap voor PSV, maar heeft op dit moment in Eindhoven onvoldoende perspectief. "Voor de ontwikkeling van Hidde is dit een uitstekende stap", aldus technisch manager Marcel Brands op de website van PSV. "We zijn vorig jaar met hem een traject begonnen en dat verloopt volgens schema. Hij krijgt nu, na een jaar bij ons veel geleerd te hebben, op eredivisieniveau de kans om zich te tonen."



Roda reageert met het aantrekken van Jurjus rap op het vertrek van Van Leer. De eerste doelman van de Limburgers tekende vrijdag bij Ajax. "Hidde is een zeer talentvolle Nederlandse doelman die een grote toekomst voor zich heeft. We zijn blij dat we het komend seizoen van zijn diensten gebruik kunnen maken", aldus technisch directeur Harm van Veldhoven op het digitale thuis van Roda. Daarnaast ontbond Roda de contracten van Simeon Raykov, Stefan Savic en Nestoras Mytides.