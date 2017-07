Van Wolfswinkel viert debuut voor Basel met twee goals

9:40 – Ricky van Wolfswinkel heeft in zijn eerste wedstrijd voor FC Basel meteen zijn visitekaartje afgegeven. De spits vierde vrijdag zijn debuut in een oefenduel met 1860 Rosenheim (4-1). Bij drie doelpunten was Van Wolfswinkel betrokken. Twee goals maakte hij zelf.



Van Wolfswinkel mocht de tweede helft starten in de eerste oefenwedstrijd van Basel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij zag de tegenstander, afkomstig van het tweede niveau van Zwitserland, eerst voor de gelijkmaker tekenen. Daarna kwam de 28-jarige aankoop van Basel op stoom. De oud-spits van Vitesse bereidde de 2-1 van Renato Steffen voor. Later breidde Van Wolfswinkel de score met twee doelpunten uit tot 4-1.



Basel komt woensdag opnieuw in actie, dan tegen FC Wil. Later deze maand speelt de Zwitsers kampioen twee noemenswaardige oefenduels met Athletic Bilbao en Sporting Portugal, een voormalige werkgever van Van Wolfswinkel.