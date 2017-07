Van Leer: "Trainers hebben duidelijk gezegd dat Onana start"

11:36 – Kersverse Ajax-aanwinst Benjamin van Leer moet zich eerst in een rol als tweede doelman schikken. André Onana blijft eerste doelman bij de Amsterdammers. Die boodschap kreeg Van Leer duidelijk mee in de gesprekken met zijn nieuwe club.



Ajax rondde vrijdag de transfer van de Roda JC-keeper af. "Ik hoorde vorige week dinsdag voor de eerste keer van de belangstelling. Afgelopen maandag had ik het eerste gesprek en vanaf dat moment is het snel gegaan", zegt Van Leer tegen Ajax TV. "Het verhaal was goed. Ajax heeft een plan, en daar ben ik heel erg tevreden over."



Omdat Onana geniet van een vakantie nadat hij afgelopen week met Kameroen op de Confederations Cup speelde, lonkt een snel debuut voor Van Leer. Ajax reist komende week naar Oostenrijk voor een trainingskamp, waar ook een oefenduel met Werder Bremen op het programma staat. "Heerlijk man, om gelijk aan de bak te mogen. Spelen tegen een echte Bundesliga-club, daar heb ik heel veel zin in. Ik wil mezelf laten zien, en kijken hoever ik kom."



Vast staat dat Onana, wanneer hij terug is, eerste doelman is. "De trainers hebben duidelijk gezegd dat Onana gaat starten. Dat begrijp ik ook na zo'n goed seizoen. Ik kijk er naar uit om met de keepers en trainers samen te werken. Samen gaan wij er een mooi jaar van maken."