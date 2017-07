Paredes naar Zenit, Southampton versterkt zich met Bednarek

18:35 – Leandro Paredes verlaat AS Roma voor Zenit Sint-Petersburg. Dat maken beide clubs zaterdag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor vier seizoenen. Daarmee heeft trainer Roberto Mancini zijn eerst grote zomeraankoop binnen.



AS Roma verdient minimaal 23 miljoen euro aan de deal en dat bedrag kan door bonussen nog oplopen. Paredes werd in de zomer van 2015 voor 4,5 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. De middenvelder kwam tot 54 officiële duels voor de Italianen waarin hij vier keer scoorde. Daarnaast werd hij tussendoor nog een seizoen verhuurd aan Empoli.



Bednarek

Southampton heeft zich versterkt met Jan Bednarek. De verdediger komt over van het Poolse Lech Poznań. Daarmee is hij de eerste zomeraankoop van de club. Bednarek zet zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf jaar. "Ik denk dat dit de perfecte stap voor mij is, omdat Southampton een goede club is voor jonge spelers. Ik hoop me hier verder te kunnen ontwikkelen", aldus de 21-jarige Bednarek.