Leerdam vindt nieuwe uitdaging bij Seattle Sounders

18:51 – Kelvin Leerdam heeft met Seattle Sounders een nieuwe club gevonden. De verdediger zat zonder werkgever nadat hij zijn contract bij Vitesse niet verlengd zag worden. Voor de 27-jarige Leerdam wordt zijn overstap naar de Verenigde Staten zijn eerste buitenlandse avontuur.



Leerdam moet nog wel op een visum wachten voor de transfer definitief kan worden afgerond, zo meldt de club via de officiële website. "Door zijn tijd bij Feyenoord en Vitesse halen we een verdediger met veel ervaring binnen. Kelvin is exact de speler waar we naar op zoek waren. Het is een aanwinst voor zowel de korte als de lange termijn", zegt algemeen directeur Garth Lagerberg.



De laatste vier seizoenen speelde Leerdam in dienst van Vitesse. De verdediger kwam afgelopen seizoen tot 25 competitieduels, maar zag desondanks zijn verbintenis niet verlengd worden. Daarvoor was hij actief bij Feyenoord.