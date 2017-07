Vreven heeft liever geen oefenpotjes: "Iets anders verwacht"

1 juli 2017 – Stijn Vreven heeft het niet zo op de oefenwedstrijden tegen amateurclubs aan het begin van het seizoen. NAC Breda won zaterdag met 0-4 van de Zundertse selectie, maar de Belgische trainer was vooral verbaasd over de omstandigheden waaronder het duel werd gespeeld.



"Met alle respect, maar dit zijn niet mijn wedstrijden", begint Vreven in gesprek met BN De Stem. Vooral de grasmat waarop NAC moest spelen vond hij onder de maat. "Ik ben hier geen voorstander van. Als je een jaar de tijd hebt om NAC te ontvangen en het gras is niet gemaaid, dan ben ik daar zwaar ontgoocheld over. Dat is geen excuus, ik had gewoon iets anders verwacht."



Volgens Vreven is het in België ook minder gebruikelijk om in de voorbereiding tegen amateurclubs te spelen. "In België speelde ik tegen zo hoog mogelijke tegenstanders. Dit is een soort veredelde fandag, dat vind ik dan wel leuk. Dat spelers en trainers handtekeningen kunnen uitdelen. Maar nogmaals, dit zijn niet de leukste wedstrijden, niet als coach en spelers. Voetbaltechnisch heb ik hier weinig aan en dit heeft niet mijn voorkeur", besloot de trainer.