De Leeuw maakt eerste doelpunt van seizoen

12:33 – Michael de Leeuw heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt in de Major League Soccer. De 30-jarige Nederlander legde zaterdag (lokale tijd) in de slotfase van de thuiswedstrijd van zijn club Chicago Fire tegen Vancouver Whitecaps de eindscore vast op 4-0. Eerder had hij al de assist gegeven bij de 2-0 van Nemanja Nikolic in de achttiende minuut.



De Leeuw is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chicago Fire. Afgelopen jaargang maakte hij in achttien MLS-duels zeven doelpunten. Dit jaar speelde de oud-speler van FC Groningen al zeventien wedstrijden, waarvan veertien als basisspeler. Ook Johan Kappelhof had een basisplaats bij Chicago Fire tegen Vancouver, John Goossens was afwezig.



Door de winst komt Chicago Fire op 37 punten uit achttien duels, waarmee het bovenaan staat in de Eastern Conference.



