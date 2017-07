Preview finale: Chileense routine of Duitse jeugd?

13:14 – Voor verschillende Nederlandse clubs is de voorbereiding op het seizoen 2017/2018 al begonnen, maar internationaal gezien komt de voetbaljaargang 2016/2017 pas vanavond (zondag) ten einde. In het Krestovsky Stadion in St. Petersburg binden Chili en Duitsland de strijd aan in de finale van de Confederations Cup. Gaan de Chilenen voor het derde jaar op rij een prijs pakken, of wint het jonge Duitsland?



Jarenlang was Chili een bescheiden speler in het mondiale voetbal. Natuurlijk, op het WK 1962 in eigen land en op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney veroverde het brons en op de Copa América was het vier keer runner-up, maar tot twee jaar geleden slaagde het er nooit in de hoofdprijs te pakken. Sindsdien gaat het echter hard, met in zowel 2015 als 2016 de winst van de Copa América.



Kennismaking op WK 2014

Dat Chili over een talentvolle lichting voetballers beschikt, werd op het WK 2014 al duidelijk voor het grote publiek. Op het eindtoernooi in Brazilië haalden de Chilenen de achtste finales, waarin ze pas na strafschoppen bogen voor het gastland. Dat Chili de groepsfase had overleefd, was al een prestatie op zich met naast Australië ook Spanje en Nederland, de twee finalisten van het WK 2010, in de poule. De Zuid-Amerikanen verloren weliswaar van Nederland, maar waren toen reeds zeker van een plek in de tweede ronde. Dit omdat ze al hadden gewonnen van Australië én Spanje.



In de jaren daarop zette Chili het hebben van talent om in eremetaal. In 2015 werd voor eigen publiek voor de eerste keer in de geschiedenis de Copa América gewonnen, door in de finale na penalty's af te rekenen met Argentinië. Een jaar later was het weer raak op de Zuid-Amerikaanse titelstrijd, die in de Verenigde Staten haar honderdste verjaardag vierde. Opnieuw werd Argentinië in de eindstrijd na strafschoppen verslagen. Eerder in het toernooi had Chili grote indruk gemaakt met een 7-0 overwinning op Mexico.

Chileense routiniers

Op de Confederations Cup in Rusland, een jaar voor het WK in hetzelfde land, zet Chili haar goede lijn door. De ploeg van Juan Antonio Pizzi, die in januari 2016 Jorge Sampaoli opvolgde als bondscoach, kan nog steeds rekenen op de ervaring van Claudio Bravo, Alexis Sánchez en Arturo Vidal. Eerstgenoemde keerde in de halve eindstrijd tegen Portugal alle drie de Portugese penalty's en groeide daarmee uit tot de Chileense held. Chili schaarde zich bij de laatste vier door in de poulefase te winnen van Kameroen en gelijk te spelen tegen Australië én Duitsland. In acht onderlinge confrontaties was dat de eerste remise tussen beide landen, met verder vijf Duitse zeges en twee Chileense overwinningen.



In het begin van het meest recente treffen met de Duitsers had Chili het betere van het spel. Dat resulteerde al in de zesde minuut in de 1-0 voor La Roja via Sánchez. De Duitsers kwamen vlak voor rust langszij door toedoen van Lars Stindl. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach is één van de nieuwelingen in de Duitse selectie. Bondscoach Joachim Löw gunde spelers als Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller en Mesut Özil rust voor de Confederations Cup en opteerde voor de jeugd, een keuze die vooralsnog niet verkeerd uitpakt.

Onervaren Duitsers

Jonas Hector en Julian Draxler zijn met respectievelijk 29 en dertig interlands de meest ervaren internationals in de Duitse selectie, die voor aanvang van het toernooi werd beschouwd als een veredelde B-ploeg. In Rusland blijkt dat het ook met de toekomst van onze oosterburen goed zit. Jongelingen Leon Goretzka en Timo Werner delen met ieder drie doelpunten de koppositie op de topscorerslijst op de tiende editie van de Confed Cup. Stindl deelt samen met Cristiano Ronaldo (twee goals) de tweede plaats. Ajacied Amin Younes was in de halve finale tegen Mexico goed voor één doelpunt. De regerend wereldkampioen rolde de Mexicanen, na een sterk begin, met 4-1 op.



Als we de statistieken van beide landen op dit toernooi naast elkaar leggen, dan valt op dat Chili tegenover de elf goals van Duitsland slechts vier treffers zet. Qua totale schoten geeft de Zuid-Amerikaans kampioen echter niet heel veel toe op de viervoudig wereldkampioen: 55 om 58. Met 25 om 17 stuks schoten de Duitsers wel ruim vaker op doel dan de Chilenen, die op hun beurt over het hele toernooi meer balbezit hadden: 55 om 50 procent. We lijken ons dus te kunnen gaan opmaken voor een finale tussen twee teams met aanvallende intenties.



Strijd om brons

De aftrap van Chili - Duitsland is om 20.00 uur Nederlandse tijd. Zes uur eerder, 14.00 uur, beginnen Portugal en Mexico aan hun strijd om het brons. De Europees kampioen moet het in dat duel stellen zonder Cristiano Ronaldo. De vedette is huiswaarts gekeerd voor de geboorte van zijn tweeling.