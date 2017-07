Groenendijk legt situatie Aissati uit: "Was een misverstand"

17:55 – Ismail Aissati keek raar op toen hij op de website van ADO Den Haag zag dat hij een contract bij de club kon verdienen. De middenvelder was alleen van plan mee te trainen om zijn conditite op peil te houden. Volgens trainer Alfons Groenendijk berust de situatie op een communicatie-misverstand.



Groenendijk legt uit dat er sprake was van een miscommunicatie tussen Aissati en de clubleiding van ADO. "Een communicatie-misverstand. Een speler van zijn kaliber hoeft mij niet te overtuigen. Aissati zou absoluut een toegevoegde waarde zijn voor ADO Den Haag. Maar het ging hem een stap te ver. Dan heeft het voor ons ook geen zin", aldus de trainer tegenover het Algemeen Dagblad.



Aissati liet zelf al weten niet meer mee te gaan trainen in Den Haag en Groenendijk beaamt dat. "Hij heeft me laten weten dat hij niet komt. Het is beter dat je daar meteen duidelijkheid over hebt. Maar meetrainen, daar beginnen we niet aan. Als je komt, willen we je ook vastleggen", is de trainer duidelijk. De 28-jarige middenvelder zit momenteel zonder club nadat hij deze zomer vertrok bij het Turkse Alanyaspor.