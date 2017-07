FC Utrecht dankzij eerste goal Dessers gelijk tegen Rubin Kazan

20:36 – Cyriel Dessers heeft zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht binnen. De van NAC Breda overgekomen aanvaller maakte de enige treffer voor de ploeg van Erik ten Hag in de oefenwedstrijd tegen Rubin Kazan. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.



FC Utrecht begon tegen Rubin Kazan met de beoogde nieuwe aanval voor komend seizoen. Tegen de Russen probeerde Ten Hag het voorin met Dessers en Simon Makienok. Dat betaalde zich snel uit want na tien minuten zette Dessers Utrecht op voorsprong.



Het bleek echter niet genoeg voor de overwinning. Vlak voor rust kwam Rubin Kazan namelijk langszij dankzij een treffer van voormalig AZ-spits Jonathas. In de tweede helft werd vervolgens niet meer gescoord waardoor 1-1 ook de eindstand was.