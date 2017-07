Neymar blikt terug: "Te nerveus om met teamgenoten te praten"

20:48 – Neymar is inmiddels niet meer weg te denken uit de aanval van FC Barcelona, maar de Braziliaan erkent dat hij de eerste maand wel even moest wennen. Ineens kwam hij na de overstap van Santos naar Barcelona met zijn idolen in de kleedkamer te zitten.



"De eerste maand was best lastig. In het begin was ik zelfs te nerveus om met mijn teamgenoten te praten", blikt Neymar terug in het Braziliaanse tv-programma Caldeirao do Huck. "Toen ik de kleedkamer binnenkwam zat Lionel Messi aan de ene kant van mij en Xavi, Andrés Iniesta en Gerard Piqué aan de andere kant."



"Het was net een videogame. Met deze spelers had ik alleen nog maar op mijn console gespeeld en ineens zaten ze naast me", vervolgt de international. "Het waren echt mijn idolen en ik was de jonge nieuwkomer."