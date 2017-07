Westermann tekent bij Austria Wien: "Ervaring kan ons helpen"

10:40 – Austria Wien heeft de transfervrije Heiko Westermann transfervrij opgepikt. Ajax verscheurde maandag zijn contract, waarna de Oostenrijkers hem hebben vastgelegd. Austria Wien bevestigt zijn komst via de officiële kanalen. De 33-jarige Duitse verdediger ondertekende een tweejarig contract.



"Met zijn ervaring kan hij onze jonge ploeg helpen", reageert trainer Thorsten Fink op de website van Austria Wien. "Vooral als we ons voor de poulefase van de Europa League weten te kwalificeren. Het is belangrijk om er een ervaren speler bij te hebben. Wij willen een goede mix met jonge spelers hebben."



Ook technisch directeur Franz Wohlfahrt toont zich content. "Ik ben er zeker van dat hij ons met zijn ervaring kan helpen en stabiliteit brengt in onze defensie. Hij is precies een speler die we nodig hebben." Westermann kwam een jaar geleden bij Ajax terecht, maar zijn verblijf in Amsterdam was weinig succesvol. Zijn contract, die nog een jaar doorliep, werd maandag ontbonden.