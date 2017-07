Aanvang Johan Cruijff Schaal met twee uur vervroegd

18:01 – Het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse is door de KNVB met twee uur vervroegd. De wedstrijd - die voor het eerst in Rotterdam zal worden afgewerkt - stond aanvankelijk gepland voor 20:00, maar zal nu plaatsvinden om 18:00.



"Dat hebben we gedaan op verzoek van de plaatselijke autoriteiten", vertelt een woordvoerder van de voetbalbond aan De Telegraaf. "Het is zomervakantie en de politie heeft minder capaciteit, dus uit veiligheidsoverwegingen is het duel vervroegd."



Er is al veel gedoe geweest rondom de Johan Cruijff Schaal. De supercup wordt sinds dit jaar namelijk niet meer afgewerkt in de Amsterdam ArenA, maar in het stadion van de landskampioen (Feyenoord). Bekerwinnaar Vitesse is echter van mening dat het nu veel te weinig kaarten kreeg. Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen er slechts 1.200 Arnhemse fans mee.