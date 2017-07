Maher terug bij PSV: "Ik ga gewoon trainen en mijn best doen"

19:11 – PSV begon maandag aan het voetbalseizoen en op de eerste training verscheen ook Adam Maher. De middenvelder - die in Eindhoven op een dood spoor lijkt te zitten - werd afgelopen seizoen verhuurd aan Osmanlispor, maar is nog altijd in dienst van de club.



"Ik heb veel wedstrijden gespeeld, veel minuten gemaakt. Dat was voor mij het belangrijkste. Nu ben ik terug", zo vertelt hij aan Omroep Brabant. "Ik ga gewoon trainen hier, doe mijn best en dan zien we het wel. Ik kijk wel hoe de toekomstplannen zijn. Ik denk dat ik moet kijken naar wat voor mij het beste is."



Voorlopig zal Maher vermoedelijk nog wel bruikbaar zijn binnen PSV, dat de huurlingen Siem de Jong, Marco van Ginkel en Oleksandr Zinchenko terug zag keren naar hun werkgevers. Verder wordt er ook getrokken aan de middenvelder Davy Pröpper en Andrés Guardado.



"Ik probeer gewoon mijn best te doen en alles te geven", benadrukt Maher nogmaals. "Je weet dat er bij een topclub als PSV veel spelers kunnen vertrekken en veel kunnen komen. Dat is goed voor de concurrentiestrijd."