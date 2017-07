Lyon-captain Gonalons wordt ploeggenoot Strootman in Rome

19:41 – Kevin Strootman heeft er een nieuwe ploeggenoot op het middenveld bij. Maxime Gonalons komt over voor Olympique Lyon en tekent in de Italiaanse hoofdstad een contract tot en met de zomer van 2021, zo meldt de club via officiële kanalen.



AS Roma meldt verder dat het voor de 28-jarige aanvoerder van de Fransen vijf miljoen euro heeft moeten betalen. "Toen ik met de club sprak over hun ambities, hoefde ik niet heel lang te twijfelen om hier te tekenen. We waren dan ook snel rond", zegt Gonalons. "Ik kan niet wachten op dit nieuwe avontuur."



Voor Gonalons wordt het zijn eerste transfer, nadat hij altijd speelde voor Lyon: de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. In acht seizoenen als prof kwam hij tot 334 officiële duels, waarin hij dertien keer scoorde. Het resulteerde bovendien tot een Franse beker.