Twijfel over Johan Cruijff Schaal, videoref te duur voor KNVB

20:48 – De Johan Cruijff Schaal is door de KNVB in een nieuw jasje gestoken. Deze wordt niet meer afgewerkt in het stadion van Ajax, maar in dat van de landskampioen. De opzet zorgt echter voor de nodige weerstand, zo erkent ook interim-directeur Jean-Paul Decossaux.



Vooral Vitesse klaagt over de huidige gang van zaak. Het mag als bezoekende ploeg momenteel maar 1.200 fans meenemen, omdat de Rotterdamse politie tijdens de zomer wat minder mankracht heeft. De KNVB bekijkt nu de nodige scenarios.



"We wilden de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal eigenlijk wat later in het seizoen spelen, in september, maar dan hebben veel clubs alweer te maken met Europees voetbal", vertelt Decossaux. "We gaan zeker niet terug naar de oude opzet, dat was een gedrocht. Maar het blijft een 'issue'. We gaan binnenkort met een aantal clubs praten, om te kijken of er voor volgend jaar meer aanpassingen mogelijk zijn. Het zou mooi zijn als er voortaan 3000 tot 5000 fans van de bezoekende club bij kunnen zijn. En van een uitverkocht stadion profiteren beide clubs financieel ook weer."



Ook de video-arbitrage werd besproken. Waar Nederland een van de eerste landen met de videoscheidsrechter was, lijkt het nu achterop te raken vanwege het kostenplaatje. Hierdoor zal deze nog niet volledig worden ingevoerd. "We hebben daar het geld niet voor. Het kost zo'n 2,5 miljoen euro aan techniek en bemensing om het systeem met videoarbiters uit te rollen in onze competitie", verklaart Decossaux. "Niemand twijfelt aan het nut van de videoarbiter, dat heeft de Confederations Cup wel weer bewezen. Het is jammer dat we als voorloper op dit gebied nu aan alle kanten worden gepasseerd. We gaan er stapsgewijs mee verder. Hopelijk kunnen we het systeem over een jaar wel helemaal uitrollen in ons betaalde voetbal."