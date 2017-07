Manchester City verhuurt Celina komend seizoen aan Ipswich

21:23 – Ipswich Town is de nieuwe club van Bersant Celina. Afgelopen seizoen werd de veelzijdige aanvallende middenvelder van Manchester City (waar hij een contract heeft tot 2020) nog verhuurd aan FC Twente, maar nu is besloten dat het tijd is om hem te laten ruiken aan het niveau van de Championship.



De international van Kosovo was afgelopen seizoen goed voor vijf doelpunten in dienst van de Tukkers in 27 Eredivisie-duels, nadat hij het jaar ervoor zijn debuut had gemaakt voor The Citizens. Bij Manchester City streek hij al in 2012 neer, hij werd destijds overgenomen van Strømsgodset IF.



Celina is de vijfde versterking van de zomer voor Ipswich. Eerder haalde de club al Jordan Spence, Joe Garner, Emyr Huws en Tom Adeyemi.