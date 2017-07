NAC neemt Koch over van PSV: "Nog steeds warme gevoelens"

21:39 – Menno Koch keert terug bij NAC Breda. De verdediger speelde eerder in zijn loopbaan al een half seizoen op huurbasis voor de Bredanaars, maar maakt nu definitief de overstap van PSV naar NAC, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekent.



"Na een goed gesprek bij NAC ben ik overtuigd geraakt van het plan dat ze voor mij voor ogen hebben", vertelt Koch op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik denk dat ik me hier kan ontwikkelen tot een betere speler. Daarnaast heb ik nog steeds warme gevoelens bij de supporters en een goed gevoel bij de gehele uitstraling van de club vanuit mijn vorige periode bij NAC."



Technisch directeur Hans Smulders is content met de aanwinst. "Menno past goed goed in het plaatje dat wij voor ogen hebben. Er zit veel potentie in Menno en hij past met zijn karakter goed binnen onze groep. In zijn eerdere periode bij NAC heeft hij als voetballers en persoon al een goede indruk achtergelaten. Hij weet wat er bij een club als NAC gevraagd wordt op en ook buiten het veld."



Koch speelde tijdens zijn verhuurperiode door blessures slechts negen duels voor NAC, dat eerder deze transferperiode ook al Rai Vloet overnam voor PSV. De 23-jarige mandekker speelde verder twee duels in de hoofdmacht van PSV en vijf in die van FC Utrecht, waar hij ook even aan verhuurd was.