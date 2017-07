Van Leer geniet: "Natuurlijk is er een verschil met Roda"

21:54 – Benjamin van Leer is bezig aan zijn eerste trainingen bij Ajax. De keeper werd vorige maand overgenomen van Roda JC en ondanks dat hij voorlopig waarschijnlijk vooral de tweede keus zal zijn achter André Onana, heeft hij het enorm naar zijn zin.



"Fijn trainen met deze jongens. Natuurlijk is er een verschil met Roda, zonder iets negatiefs te zeggen over mijn oude team", zegt de sluitpost op de website van de Amsterdammers. "Het is een andere club, andere omgeving, een andere manier van spelen. Ik moet altijd wel weer even inkomen na een vakantie. Maar volgens mij ging het vandaag prima."



Toch is Van Leer er niet om alleen maar tweede viool te spelen. "Ik maak er geen geheim van dat ik niet graag op de bank zit, maar we hebben met deze groep keepers een gemeenschappelijk doel. We willen zorgen dat Ajax zo hoog mogelijk eindigt. En als ik er moet staan, dan wil ik er staan."



Mogelijk moet hij er zaterdag voor het eerst staan als Ajax tegen Werder Bremen oefent. "Dat vind ik mooi. In de jeugd heb ik wel op toernooien tegen grote internationale clubs als Barcelona en Real Madrid gespeeld, maar niet met het eerste. Ajax is de grootste club tegen wie ik tot nu toe heb gespeeld. Tegen Werder spelen lijkt me fantastisch, maar ik bekijk het nu vooral dag voor dag."