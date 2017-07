Pröpper vooral bezig met PSV: "Selectie snel op orde hebben"

22:27 – Tijdens de winsterstop leek het er even op dat Davy Pröpper zou vertrekken naar Zenit Sint-Petersburg. De middenvelder bleef uiteindelijk toch bij PSV en lijkt nu totaal niet bezig met een transfer. Vooralsnog is hij vooral bezig met de status van de rest van de selectie.



"In het begin van het seizoen spelen we een paar belangrijke wedstrijden, dus we moeten het snel op orde hebben", zo vertelt de international in gesprek met Omroep Brabant. "Natuurlijk hoop je met een zo sterk mogelijk team te beginnen. Daar zijn ze druk mee bezig volgens mij."



Pröpper hoopt de nasmaak van het seizoen 2016/17 snel weg te spoelen. "Het was niet waar we op hadden gehoopt, niet waar ik op had gehoopt. Als je niet echt meedoet om de prijzen, is het niet goed. Persoonlijk heb ik ook niet alles kunnen brengen wat ik van mezelf verwachtte. Ik heb nu vier weekjes lekker rust gehad. Het hoofd is leeg, nu weer een frisse start."