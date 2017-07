Concurrent voor Mertens, Fiorentina dreigt met aanklagen Valero

3 juli 2017 – SSC Napoli heeft zich per direct versterkt met Adam Ounas. De vleugelaanvaller komt over van Girondins de Bordeaux, dat naar verluidt tien miljoen euro ontvangt. Daar komt nog eens twee miljoen euro bij als de Napolitanen zich plaatsen voor de Champions League.



Opvallend is dat er momenteel nog nergens op de officiële kanalen melding wordt gemaakt over de duur van het contract dat Ounas gaat tekenen. De Algerijn - die vooral op de linkerflank speelt - had bij Bordeaux nog een verbintenis tot 2021. Het zou opmerkelijk zijn indien zijn contract met Napoli een kortere looptijd zou krijgen.



Fiorentina dreigt eigen speler Valero voor de rechter te slepen

Fiorentina is niet blij met de uitlatingen van Borja Valero. La Viola heeft inmiddels kenbaar dat er mogelijk een rechtzaak zal komen tegen de Spanjaard, omdat hij zich zeer negatief uit heeft gelaten over de club. Er is nog al veel onduidelijkheid over een mogelijke transfer van de middenvelder naar Internazionale en de hele handelswijze spreekt Valero niet aan.



"Ik ben er nog niet zeker van dat ik hier vertrek, maar ik moet wel, want dit trek ik niet meer", zo vertelde Valero in een uitgelekt WhatsApp-audiofragment. "Ze hebben me gebroken. Ze hebben me laten huilen en ik slaap al weken slecht. Graag zou ik open over de situatie spreken, maar ik sta nog bij hun onder contract. Daarom kan ik dat niet doen."



Fiorentina laat weten dat het momenteel alle benodigdheden heeft overgedragen aan de juristen van de club. Valero heeft in Florence nog een contract voor twee seizoenen.