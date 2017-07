Diks: "Bij mijn favoriete club in de Champions League"

16:02 – Kevin Diks mag zich met ingang van deze dinsdag officieel speler van Feyenoord noemen. De 20-jarige rechtsachter, die de tweede helft van het afgelopen seizoen bij Vitesse gestald werd, wordt een jaar gehuurd van Fiorentina. Daar kwam hij nog maar vijf minuten in actie in de Serie A.



Er is een droom werkelijkheid geworden voor Diks, zo zegt de back in gesprek met Feyenoord TV. "Ik kom hier al sinds vroeger met mijn vader. Naarmate je ouder wordt en profvoetbal gaat spelen, verwatert het een beetje, maar ik ben al sinds vroeger Feyenoord-fan", aldus Diks, die rugnummer 17 gaat dragen in De Kuip en daar de concurrentie moet aangaan met Bart Nieuwkoop. Beide spelers mogen met elkaar uitmaken wie de echte opvolger van Rick Karsdorp wordt aan de rechterflank.



Diks denkt het een belangrijk seizoen voor hem gaat worden. Dat hij in dit stadium van de voorbereiding al aansluit bij de selectie van de kampioen, vindt hij een groot voordeel. "Eigenlijk wilde ik gisteren al meetrainen, omdat ik vanaf het begin wil bewijzen dat ik goed genoeg ben voor Feyenoord. Ik wil in dit stadion mooie tijden gaan beleven. Bij mijn favoriete club in Nederland in de Champions League spelen, dat zou echt top zijn. Het wordt voor mij een mooie uitdaging om de strijd aan te gaan op de rechterkant", besluit Diks.