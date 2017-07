Van Geel weerlegt kritiek: "Illusie dat zoiets kan in Nederland"

17:00 – De supporters van Feyenoord waren niet bepaald blij toen bekend werd dat Terence Kongolo de overstap naar AS Monaco ging maken. Na het vertrek van Eljero Elia, Rick Karsdorp en het stoppen van Dirk Kuyt raakt de club opnieuw een sterkhouder kwijt. Volgens technisch directeur Martin van Geel is daar weinig aan te doen.



Door de transfer van Kongolo kan Feyenoord direct weer de transfermarkt op. "We willen elke positie dubbel bezet hebben met het seizoen wat we voor de boeg hebben. We willen meedoen om de prijzen en gaan nu keihard aan de slag om zijn vertrek op een goede manier in te vullen", zegt Van Geel tegenover Feyenoord TV. De technisch directeur ontkent gezegd te hebben dat na het vertrek van Karsdorp geen basisspelers meer uit Rotterdam zouden vertrekken.



"We staan er financieel goed voor en hoeven niemand te verkopen. We proberen de kern van dit team bij elkaar te houden. Als Nederlandse club ontkom je er alleen niet aan dat je bassispelers na een aantal jaar de stap naar een grotere competitie willen maken", legt Van Geel uit. "Dat proberen we wel tegen andere financiële voorwaarden te doen. Dat is met Karsdorp en Kongolo zeker gelukt. Natuurlijk wil ik het liefst het kampioenselftal van vorig jaar bij elkaar houden. Maar het is een illusie dat zoiets kan in Nederland."