Reading laat Gravenberch op huurbasis naar België gaan

20:46 – Danzell Gravenberch vertrekt na één seizoen alweer tijdelijk bij Reading FC. Hij wordt verhuurd aan KSV Roeselare, dat uitkomt op het tweede niveau van België. In Engeland was de Nederlandse verdediger nog in het bezit van een tweejarig contract.



Roeselare meldt via de officiële kanalen dat Gravenberch het komende seizoen in België speelt. In het Championship speelde de verdediger onder Jaap Stam slechts twee wedstrijden. Beide keren kwam hij als invaller binnen de lijnen. Afgelopen zomer maakte hij de overstap van FC Dordrecht naar Reading.



De 23-jarige Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde nooit in het eerste elftal van de Amsterdammers. Naast Reading en Dordrecht kwam hij ook uit voor NEC en en het Roemeense Universitatea Cluj. Bij Roeselare hoopt hij weer meer aan spelen toe te komen.