Twente gelijk tegen Nordsjaelland, dubbele cijfers Heerenveen

20:59 – Het oefenduel tussen FC Twente en het Deense Nordsjaelland is geëindigd in een gelijkspel. De ploeg van René Hake stond lange tijd op voorsprong, maar zag de nummer zes van Denemarken in de tweede helft toch langszij komen.



Dylan George opende na dertien minuten de score voor FC Twente. Hij kopte raak uit een vrije trap. Dat was tevens de ruststand. Kort na het begin van de tweede helft kwam ook Nordsjaelland tot scoren. Collins Tannor tekende voor de gelijkmaker. Twente kwam nog goed weg toen de Denen met nog een half uur te spelen de paal raakten, maar gescoord werd er niet meer.



Heerenveen

In de oefenwedstrijd tegen Buitenpost heeft sc Heerenveen flink uitgehaald: 1-16. Henk Veerman nam vier van de treffers voor zijn rekening. Vooral na rust kreeg de ploeg van Jurgen Streppel het op de heupen. Waar er aan het einde van de rust een 0-5 voorsprong voor Heerenveen op het scorebord stond, werd na de pauze de score al snel uitgebreid. In de laatste tien minuten van de wedstrijd vielen maar liefst vijf goals waardoor de eindstand uiteindelijk op 1-16 werd bepaald.