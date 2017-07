Rangers blameert zich tegen Niedercorn bij Europese rentree

22:21 – Voor Rangers FC is de Europese rentree op een drama uitgelopen. In de eerste voorronde van de Europa League werd de ploeg uitgeschakeld door FC Progres Niedercorn uit Luxemburg. De formatie van Pedro Caixinha ging met 2-0 onderuit.



In Schotland eindigde het eerste duel in een 1-0 overwinning voor Rangers. De club nam, voor het failissement, in seizoen 2011/2012 voor het laatst deel aan een Europees toernooi. Rangers wist de voorsprong echter niet te behouden en blameerde zich in Luxemburg door met 2-0 te verliezen.



Emmanuel Francoise opende na iets meer dan een uur de score en een kwartier voor tijd bezorgde Sebastien Thill de Luxemburgers het belangrijke tweede doelpunt. Glasgow Rangers ging zes jaar geleden failliet en sindsdien wist de club na een doorstart als Rangers FC weer terug te keren op het hoogste niveau. Voor een nieuwe deelname aan een Europees toernooi zal de club komend seizoen opnieuw een poging moeten wagen.