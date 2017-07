Dolberg ziet geen reden voor vertrek: "Ben hier gelukkig"

22:43 – Marc Overmars liet dinsdag al weten dat Kasper Dolberg deze zomer niet verkocht zal worden. De Deense spits vindt dat helemaal prima. Hij zegt gelukkig te zijn in Amsterdam en ziet dan ook geen reden om naar een andere club uit te kijken.



Voor Dolberg begon het afgelopen jaar allemaal tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Zillertal. "Dat was de eerste keer dat ik bij het eerste was. Ik herinner het me als een goed trainingskamp", blikt hij terug in gesprek met Ajax TV. Komend seizoen krijgt de Deen concurrentie van Klaas-Jan Huntelaar. "Hij is een ervaren speler, dus ik hoop dat ik iets van hem kan leren. Ik denk dat we nog veel zullen praten in de toekomst. Hij is een goede spits die tijdens zijn loopbaan veel heeft gescoord. Ik denk niet dat ik zomaar eerste spits ben. Ik moet laten zien dat ik de beste ben."



Dolberg reageerde ook op de woorden van Overmars dat hij niet te koop is. "Dat vind ik prima. Ik ben gelukkig hier dus ik zie ook geen reden om weg te gaan", zegt de negentienjarige spits, die vertrouwen heeft in het komende seizoen. "Er wordt goed getraind. Dit was pas de tweede training, maar het niveau was heel hoog. We hebben veel goede spelers en ik verwacht dan ook een goed seizoen."