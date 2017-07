Willem II haalt goalie Van der Lei gratis op bij Groningen

13:31 – Stefan van der Lei heeft na zijn vertrek bij FC Groningen een nieuwe club gevonden in de Eredivisie. De 24-jarige doelman heeft zich voor één seizoen verbonden aan Willem IIl, dat de transfer officieel bevestigd heeft op deze woensdag.



Van der Lei is een 1,86 meter lange doelman, die Nederland in diverse jeugdelftallen vertegenwoordigde. Het jeugdproduct van Groningen wacht nog op zijn debuut in de Eredivisie, aangezien hij geen minuten maakte in het eerste van Groningen. Dat deed hij ook niet in de Jupiler League bij FC Emmen, dat hem huurde in het seizoen 2014/2015.



Fernando Lewis, Karim Coulibaly, Konstantinos Tsimikas en Timon Wellenreuther kwamen eerder deze zomer al naar Willem II. Van der Lei is dus de vijfde zomeraanwinst.